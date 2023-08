Ferragosto e stipendi, quanto vale lavorare nella festività? Ecco il calcolo per la busta paga (e i casi particolari)

Stipendi e Ferragosto. Quanto vale lavorare nella festività infrasettimanale del 15 agosto (festa dell’Assunzione)? Nelle giornate festive (le altre sono Capodanno, l'Epifania, Pasquetta, Ognissanti, Immacolata, Natale e Santo Stefano) il lavoratore ha diritto sia all'astensione dal lavoro sia alla percezione della relativa retribuzione. Ma quanto vale in busta paga il lavoro nella giornata di Ferragosto? Ecco i casi.

I casi particolari

L'ammontare della retribuzione per la festività di ferragosto varia a seconda che il lavoratore abbia una retribuzione fissa mensile o una retribuzione oraria.

Se Ferragosto - come le altre festività - cade di1 domenica, al dipendente spetterà oltre alla giornata retribuita secondo la retribuzione globale anche una ulteriore giornata di lavoro pari, almeno nel settore industriale, ad 1/26 della retribuzione. Nel caso in cui il 15 agosto, come ogni altra festività riconosciuta, coincida con il sabato, al lavoratore non spetta alcuna quota aggiuntiva, salvo diversa previsione dei contratti collettivi

Tipi di retribuzioni

In caso il lavoratore abbia una retribuzione fissa mensile, questa rimarrà inalterata indipendentemente dal numero delle festività infrasettimanali ricorrenti nel mese. Chi è invece pagato con retribuzione oraria deve invece essere retribuito secondo l’orario normale ovvero 8 ore in caso di settimana corta o 6,67 ore in caso di settimana lunga. Resta sempre la possibilità per la contrattazione collettiva di regolare il trattamento in maniera differente.

Ferragosto e altre assenze

Ma chi ha diritto al pagamento della giornata festiva anche se assente per altri motivi? Ecco le tipologie di assenze che danno comunque diritto al pagamento del festivo: