Bonus stipendi a dicembre per insegnanti e statali, quanto vale la vacanza contrattuale e chi è escluso

Con lo stipendio di dicembre è in arrivo una sorta di "bonus" in busta paga per gli insegnanti e gli altri dipendenti pubblici. Con il decreto Anticipi, il n.145 di ottobre 2023, il governo ha infatti previsto un anticipo del riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale per il mese odierno. Si tratta di una indennità che viene concessa una tantum in attesa del rinnovo del contratto collettivo nazionale. Non saranno però coinvolti tutti i dipendenti pubblici. Infatti, anche nel caso degli insegnanti, qualcuno rimarrà escluso. Vediamo allora a chi spetta e quanto vale.