Un aumento in busta paga contro il caro vita. ​Andriani alza i salari: «Cresciamo assieme»

Stipendi più alti contro il caro vita. Andriani alza i salari: «Così cresciamo assieme». Un incremento retributivo – percepito su base mensile e permanente – del 7.5% a tutto il personale con la retribuzione annua lorda inferiore ai 60.000 Euro. Questo il regalo di Natale concesso dalla Andriani spa di Gravina ai propri dipendenti.

«Siamo convinti che la prosperità comune sia il fine più nobile che un’azienda possa perseguire, svolgendo un ruolo da vero agente del cambiamento culturale, sociale, economico ed ambientale.

Il nostro approccio si basa sulla condivisione, sulla trasparenza e sull’ascolto, valori che ci guidano quotidianamente. Ed è proprio dall’ascolto delle nostre persone che nasce la decisione di agire concretamente in loro favore, con un aumento retributivo superiore all’inflazione» ha commentato Michele Andriani, presidente e ad di Andriani S.p.A. Società Benefit.

Andriani, del resto, ha sempre agito da pioniere su più fronti, in piena coerenza con il suo innato spirito innovatore: la scelta stessa di produrre pasta alternativa realizzata con materie prime naturalmente prive di glutine come legumi e cereali, sia conto terzi sia con il suo brand Felicia, ha di fatto aperto la strada a una nuova consapevolezza alimentare e a un nuovo mercato. L’azienda gravinese recentemente è stata insignita del premio Libellula Inspiring Company 2023 e il riconoscimento speciale per l’impegno verso l’equità di genere e contro la violenza alle donne.