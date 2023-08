Matteo Salvini in vacanza in Puglia: le foto e i commenti sui social

Anche Matteo Salvini ha deciso di trascorrere il Ferragosto in Puglia. Il ministro dei Trasporti è a Polignano a Mare da un paio di giorni, dopo un soggiorno a Forte dei Marmi. Ed è con la fidanzata, Francesca Verdini. La testimonianza direttamente sui social del politico: un paio di scatti dal mare, con la coppia in primo piano. «Polignano a mare, che meraviglia», ha scritto a corredo di una delle foto. Sui social commenti divisi tra estimatori e detrattori, tra chi ricorda al ministro le uscite anti-meridionalista di alcuni anni fa.

Salvini in Puglia

Il leader della Lega, in look vacanziero con camicia in lino rosa, ha alle spalle uno degli scorci più suggestivi della Puglia: Lama Monachile, piena di bagnanti.

Il ministro non è l'unico del suo governo ad aver scelto la Puglia come luogo per trascorrere qualche giorno di vacanza, lontano dai palazzi romani. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è nella masseria di Ceglie Messapica, dopo una breve visita-lampo in Albania.