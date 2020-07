Brescia, bambino di sette anni muore in piscina: si è sentito male dopo essersi tuffato

È morto il bambino annegato nella piscina comunale di Brescia nel pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo si è sentito male dopo essersi tuffato in acqua ed è stato subito soccorso dai bagnini che hanno provato a rianimarlo. Era in piscina con la famiglia.



Inutile la corsa al pronto soccorso degli Spedali civili dove il bambino, 7 anni di origini straniere, è deceduto. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per chiarire se la morte poteva essere evitata.