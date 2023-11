Liberata Amina, la salentina detenuta in Kazakistan. Le prime parole: «Ora sto bene»

E' libera Amina Milo, la 18enne residente in Salento detenuta in Kazakistan dallo scorso 11 luglio, è stata prosciolta da ogni accusa ed è tornata in libertà. La ragazza è uscita dal carcere di Astana da pochissimi minuti, accompagnata dal proprio legale Alibek Sekerov e dalla mamma, Asia.

Le prime parole: "Ora sto bene"

In seguito a una fase dibattimentale di oggi, la ragazza è stata rilasciata e ha già la possibilità di tornare in Italia. "Ora sto bene", sono state le sue prime parole fuori dal carcere.

Amina ha 18 anni e da tre mesi era rinchiusa nel carcere di Astana, capitale del Kazakistan.

Senza capire una parola di russo o kazako, senza un traduttore, era stata arrestata con l'accusa di traffico internazionale di droga. Ora sono cadute tutte le accuse.

La ragazza ha accusato gli agenti di Polizia di Astana di torture e abusi nel corso di una precedente detenzione, a metà luglio, quando fu detenuta in un'abitazione privata - secondo il suo racconto - in seguito al primo fermo. A breve farà ritorno in Italia.