Liberata Amina, la salentina detenuta in Kazakistan. Le prime parole: «Ora sto bene»

E' libera Amina Milo, la 18enne residente in Salento detenuta in Kazakistan dallo scorso 11 luglio, è stata prosciolta da ogni accusa ed è tornata in libertà. La ragazza è uscita dal carcere di Astana da pochissimi minuti, accompagnata dal proprio legale Alibek Sekerov e dalla mamma, Asia.