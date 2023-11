«Sono libera, wow». Sono le prime parole di Amina . Scandisce quel termine, “libera”, in italiano. Parla con accento salentino, del resto ha vissuto a Lequile, la sua città, negli ultimi dieci anni. Amina è italiana a tutti gli effetti, non solo per la cittadinanza. E il primo pensiero, una volta entrata in auto, è per la nazione che tanto le è stata vicina negli ultimi giorni: «Grazie all’Italia, al ministro Antonio Tajani e al governo. Ringrazio tutti», dice. Più felice che commossa, con un sorriso raggiante e contagioso, nonostante la stanchezza e la fame. Il primo desiderio è stato quello di andare a cena fuori, esaudito dal legale Alibek Sekerov e dalla mamma, Asia. Poi una chiamata a Sergio, il papà, che ha seguito la vicenda dall’Italia con enorme apprensione.

Le parole



«Ora sto bene», ha detto mentre entrava in auto con la mamma. «Sono libera del tutto, non sono ai domiciliari », chiarisce al telefono, quando le viene chiesto cosa sia successo. Non riesce neppure a spiegarsi del tutto quello che è successo tra la tarda mattinata di ieri e il pomeriggio. «È accaduto tutto all’improvviso - racconta -, a un certo punto un agente mi ha detto di prendere i miei vestiti e di andare via. Per me è stata una gioia incredibile». Sulla partenza per l’Italia non può sbilanciarsi: «Non so quando potremo ripartire per tornare a casa, dobbiamo ancora completare delle cose», commenta. «Ci sono stati momenti drammatici durante la mia prigionia . Ora non vedo l’ora di tornare in Italia. Mi manca la mia famiglia, il mio migliore amico. E mi manca il mare», dice quando ritrova un po’ di lucidità, tra la gioia del momento e la sensazione di aver ripreso in mano la propria vita.

I bigliettini