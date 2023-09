Alluvione Libia, cosa è accaduto? Il crollo delle dighe e i temporali, solo a Derna si temono 10.000 morti

Migliaia di morti in Libia, quasi 10mila dispersi e una citta, Derna, completamente sott’acqua. È un primo bilancio, «disastroso», delle inondazioni che hanno colpito la Libia a causa del passaggio dell’ uragano Daniel. Un bilancio che continua ad aggravarsi man mano che trascorrono le ore. Ousssama Ali, portavoce del Servizio di soccorso ed emergenza del governo di Tripoli riconosciuto a livello internazionale, ha parlato di «oltre 2.300 morti» e almeno 7mila feriti nella sola citta di Derna, la piu colpita. Per il ministero degli Interni libico del governo della Cirenaica il numero delle vittime ha «superato 5.200 morti».

I

#Derna , #Libya 🇱🇾 before and after the dam collapse floods, #Sentinel2 🛰️12 September compared with 7 September, showing the large area that flooded closer to the coast as the flood fanned out. #Darnah pic.twitter.com/FHUm3yHlLC — YouStorm (@YouStormorg) September 12, 2023

Alluvione Libia, bilancio catastrofico

In una dichiarazione rilasciata alla Tv panaraba Al Jazeera il portavoce del ministero ha sostenuto che «l’assenza di mezzi avanzati per allertare i cittadini ha contribuito al disastro».

In generale, si tratta di un bilancio di vittime «enorme». «Mi aspetto che il numero dei morti salga a 10.000», aveva avvertito lunedi sera il ministro della Sanita del governo, Othman Abdeljalil, sottolineando che molti quartieri sono ancora inaccessibili. Solo a Derna, secondo molte fonti, si temono diecimila vittime- E, in base a un rapporto della Federazione internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna rossa, ci sarebbero oltre 10mila dispersi. «I bisogni umanitari superano di gran lunga le capacita della Mezzaluna Rossa libica e persino le capacita del governo», ha spiegato Tamer Ramadan, portavoce della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Descritta dagli esperti come «estrema in termini di quantita d’acqua caduta», la tempesta ha colpito negli ultimi giorni anche Grecia, Turchia e Bulgaria.

Alluvione in Libia, migliaia di morti

Alluvione Libia, colpite le aree costiere

In Libia domenica pomeriggio l’ uragano si e abbattuto sull’area orientale del Paese, in particolare sulle citta costiere di Jabal al-Akhdar e Bengasi, dove e stato imposto il coprifuoco e le scuole sono state chiuse. La regione era gia stata colpita da piogge torrenziali per diversi giorni consecutivi. L’est del Paese ospita i principali giacimenti e terminali petroliferi. La National Oil Company (NOC) ha dichiarato lo «stato di massima allerta» e ha sospeso i voli tra i siti di produzione, dove l’attivita e stata drasticamente ridotta. A complicare la situazione a Derna e stato il crollo simultaneo di due dighe sul piccolo fiume Wadi che - stando a fonti locali citate dal The Libya Observer - ha «liberato oltre 33 milioni di metri cubi d’acqua che hanno generato devastanti inondazioni»: enormi colate di fango hanno distrutto ponti e spazzato via numerosi edifici. Secondo il racconto dei media locali, ancora oggi molti quartieri restano inaccessibili, mancano connessione internet e elettricita e la portata del disastro cresce di minuto in minuto. Si stima, che il 25 per cento della citta sia completamente scomparso a causa delle alluvioni.

Libia devastata dalle inondazioni, dighe crollate per l'uragano Daniel

Alluvione Libia, tre giorni di lutto

A Tripoli il primo ministro del Governo di unita nazionale, Abdul Hamid Dbeibah, ha decretato tre giorni di lutto, mentre da parte sua il premier Hammad ha annunciato due giorni festivi per tutti i settori dell’est del paese, ad eccezione dei servizi di sicurezza, sanitaria e di emergenza. La macchina della solidarieta internazionale si e gia messa in moto. Le squadre di emergenza delle Nazioni Unite si sono mobilitate per aiutare sul campo, mentre da Washington il presidente americano Joe Biden ha fatto sapere che gli Stati Uniti «stanno inviando fondi di emergenza alle organizzazioni umanitarie e si stanno coordinando con le autorita libiche e le Nazioni Unite per fornire ulteriore supporto». Anche Bruxelles si e detta pronta a fornire supporto al Paese. «Inviamo le nostre piu sincere condoglianze, a nome dell’Ue, al popolo libico e alle famiglie delle vittime. L’Ue e pronta ad aiutare le persone colpite da questa calamita», dice il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, seguito da Josep Borrell, alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, secondo cui «l’Ue segue da vicino la situazione ed e pronta a fornire il proprio sostegno».

Alluvione Libia, il cordoglio dell'Italia

L’Italia, come riferisce Palazzo Chigi, ha attivato la Protezione civile «per poter assistere nel migliore dei modi la Libia colpita da questa emergenza» e una squadra e gia arrivata nella zona colpita: si tratta di un team composto da protezione civile, vigili del fuoco, personale del Comando operativo di vertice interforze e della Farnesina, come fa sapere il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, specificando che «il team operera, d’intesa con le autorita locali, nei territori devastati dall’ uragano Daniel, nella zona orientale del Paese nordafricano». La stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, «ha appreso con dolore degli ingenti danni». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al presidente del Consiglio presidenziale dello Stato della Libia, Mohamed Younis Al-Menfi nel quale esprime «il profondo cordoglio dell’Italia tutta e mio personale». «Ai numerosi feriti e a quanti hanno subito pesanti perdite materiali auguriamo un pronto ristabilimento», ha scritto il capo dello Stato.