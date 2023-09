Festa per i 50 anni a Marrakesh, Gianni e Francesca scampati per poco al terremoto

Un volo per Londra appena qualche ora prima del terremoto in Marocco. Gianni Scarcella e Francesca Turrisi, una coppia di Melissano (lei originaria di Lecce) si trovava in vacanza in Marocco per festeggiare i 50 anni di lui ed è ripartita alla volta di Londra la mattina di venerdì, ovvero poche ore prima del devastante terremoto che ha piegato la nazione africana intorno alla mezzanotte di sabato.

Il racconto della coppia scampata al terremoto

"Siamo arrivati a Marrakech - dicono - il 3 e siamo ripartiti l' 8. Il 5 abbiamo dormito nel deserto di Agafay alle porte della catena dell' Atlante. Il minareto che è crollato in piazza Jemaa el Fnaa era a pochi passi dal nostro Riad dove alloggiavamo". Gianni ha festeggiato i suoi 50 anni proprio con questo viaggio. Sui social avevano pubblicato tantissime foto, tant'e' che amici o semplici conoscenti hanno subito inviato messaggi per chiedere dove fossero e come stessero. Da lì la necessità di pubblicare un post per rassicurare tutti sul fatto che per poco sono riusciti a scampare l'inferno.

"Non riusciamo a non pensare a quei bambini a quegli anziani, a quel signore dall' età indefinibile che nella Medina vende libri antichi e che con un po' di diffidenza ci ha dato una abbecedario per bambini per imparare l'arabo. A Youssef, l'autista che con grande ironia ci ha fatto ascoltare in macchina Toto Cutugno. Ai tanti ambulanti che con rispetto ci hanno dato il privilegio di giocare a mercanteggiare quasi offesi nel dare un valore definito alla merce. Ecco a tutti loro va il nostro più forte grazie di tutto. Un pensiero speciale va a Jamila, dalla fede incrollabile nel Corano e nel re. A loro e a tutti gli altri incredibili incontri di questi giorni vogliamo dire che torneremo e che saremo sempre dalla loro parte. A tal proposito lanciamo un appello: se potete aiutare questa meravigliosa gente fatelo. Vi ritornerà tutto indietro con gli interessi."