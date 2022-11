Statale 275, il nostro viaggio a Maglie: "Ora facciamo l'opera"

«Dopo l’approvazione della Via (valutazione di impatto ambientale) da parte del Ministero competente, ora ci sono tutti i presupposti per realizzare finalmente questa strada indispensabile per i collegamenti, anche a livello turistico, con il Capo di Leuca. Al governo nazionale diciamo “fate presto”». Da Maglie parte l’appello del sindaco Ernesto Toma e di tanti residenti affinché «si arrivi allo sblocco del progetto esecutivo della nuova strada statale 275». È stata proprio questa cittadina il primo ente municipale, la scorsa settimana, ad aderire alla campagna lanciata da Nuovo Quotidiano di Puglia attraverso un ordine del giorno votato all’unanimità dal Consiglio comunale con cui è stata sensibilizzata «la politica nazionale, regionale e provinciale e gli altri enti coinvolti nella realizzazione dell’opera, al fine di avviare con immediatezza la cantierizzazione dei lavori del primo lotto funzionale per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della Strada Statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca».

Videoservizio di Matteo Bottazzo