Coronavirus, dal Salento filo diretto con Et: messaggi di speranza nello spazio

Un messaggio nello spazio. Un messaggio che non si fermerà mai e che sarà - e non poteva essere diversamente in questo momento - un messaggio di speranza. L’idea è di Vito Lecci responsabile del Siderius, parco astronomico di Salve, nel Salento . «Nei giorni scorsi riflettevo – racconta - pensavo a come potrei dare il mio contributo anch’io, nel mio piccolo, ad alleviare gli animi in un periodo in cui tutti siamo fermi ed obbligati a stare nelle quattro mura delle nostre abitazioni. Mentre passavo nei pressi dell’antenna utilizzata per il radioascolto proveniente dalle sorgenti radio, ho pensato che oltre ad ascoltare le onde potremmo lanciarle anche noi e così il nostro messaggio girerà per millenni nello spazio». Nel nostro sistema solare, infatti si possono ascoltare le “voci delle stelle”, ossia le loro frequenze: oltre all’astronomia ottica esiste la radio astronomia, che Lecci studia nel parco di Salve.È nata così una campagna di raccolta di dispacci che verranno inviati nell’universo. Un servizio gratuito che offre Lecci, utilizzando il sito internet “messagginellospazio.it” oppure il gruppo Facebook “messaggi nello spazio”. Le note verranno inviate nello spazio attraverso un algoritmo matematico nella giornata di oggi, in occasione all’equinozio di primavera, quando il sole dall’emisfero australe Sud transiterà in quello Nord Boreale. Qualora i messaggi pervengano oltre la data sarà programmato un altro giorno. Sui social il pensiero è stato molto apprezzato e sono tanti i commenti che lodano «questa meravigliosa iniziativa, che ci aiuta ad allontanarci dai problemi terreni e fa bene al cuore». Sono circa un centinaio i messaggi già pervenuti: «Con l’aiuto di tutti ce la faremo», «Vinceremo e ritorneremo ad abbracciarci».Non mancano quelli legati alla fede: «Gesù, Giuseppe e Maria aiutateci»; quelli legati alla saga di Star Trek “: «unga vita e prosperità». Messaggi per gli alieni e quelli lasciati ai posteri: «Cari amici di questo Universo, noi siamo umani del pianeta Terra, forse ci stiamo estinguendo. Affidiamo a tutti voi questo messaggio in modo da poterci ricordare per l’eternità». Al Siderius Lecci si occupa di divulgazione didattica con le visite delle scolaresche bloccate anche le attività al parco astronomico sono ferme. Durante l’anno, però, è molto frequentato da studenti che arrivano anche da Brindisi e Taranto.