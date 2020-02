Trovata nave fantasma di Incontri ravvicinati del terzo tipo: è nel Triangolo delle Bermuda

E’ il triangolo maledetto tra Florida, Porto Rico e Bermuda: il luogo che infarcisce le leggende delle navi scomparse. Eppure proprio lì, a circa cinquanta chilometri dalle coste della Florida, è stata ritrovata una nave, scomparsa nel 1925, quella di Steven Spielberg.

Si ravviva, dunque, il mito del Triangolo delle Bermuda, alimentato proprio dalla sparizione della Cotopaxi, tanto che nel 1977 fu il regista americano a citare la nave in "Incontri ravvicinati del terzo tipo", che nel film di fantascienza era stata ritrovata nel deserto del Gobi.

La nave è il mercantile a vapore SS Cotopaxi: è stato trovato a 35 miglia a largo di St. Augustine. Gli studi erano iniziati 15 anni fa dal biologo Michael Barnette e solo ora è stato identificato.

Il mezzo salpò il 29 novembre 1925: aveva un carico di carbone e partì da Charleston, nella Carolina del Sud, con l’obiettivo di raggiungere L’Avana, a Cuba. Ma lì non arrivò mai e con lui scomparvero le 32 persone a bordo.

Il luogo dove è stato ritrovato è quello del “Relitto dell’orso”. E' stato particolarmente complesso risalire al nome del Cotopaxi perché i sommozzatori (che conoscevano bene la zona) non riuscivano a trovare dettagli (come quelli di una campana, per esempio) che avrebbe fatto risalire con maggiore facilità all'identità del mercantile. Il nome della nave è stato scoperto facendo una analisi dei documenti storici che vennero archiviati all’epoca, confrontandole con le coordinate del percorso e le descrizioni dei macchinari di bordo.

All'origine della sparizione del Cotopaxi, dunque, non ci sarebbero gli alieni di Spielberg. Secondo una teoria dei ricercatori la nave partì sotto diverse pressioni economiche e così lasciò Charleston senza il giusto equipaggiamento per affrontare una tempesta tropicale. E quella tempesta fu la sua rovina.

