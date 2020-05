Nonna Carmela, la più grande di età in Puglia: 111 anni, un bicchiere di vino e niente stress. Festa "distanziata" ad Alezio

Ultimo aggiornamento: 15:42

Nata agli albori di uno dei secoli più intensi della nostra storia, la signora Carmela Villani, di Alezio , compie oggi 111 anni. In piena quarantena, quando a molti tutto questo può apparire strano, insolito e inaspettato, Carmela festeggia la vita, la speranza e la resistenza.Classe 1909, nata a Presicce il primo maggio, vive ad Alezio con la sua famiglia. Ha attraversato due secoli e l’inizio di un nuovo millennio, i suoi occhi hanno superato la paura e lo sgomento delle due guerre mondiali; ha vissuto la nascita della Costituzione, la prima, la seconda e la terza repubblica, 6 papi e diverse epidemie, dalla spagnola che ha flagellato il mondo intero a quella che oggi ha sconvolto la vita di chi nel terzo millennio pensava di essere al sicuro da simili tragedie. La signora Carmela è la donna più anziana della Regione Puglia.A rendere nota la sua storia è stata l’Associazione Giustitalia della quale è socia onoraria. “Il suo segreto della longevità – dicono - sono pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, niente fumo e stress e prendere la vita ogni giorno come un dono". Oggi, pur circondata dai suoi affetti più cari, non potrà festeggiare ma l’augurio dell’Associazione è quello di fare una grande festa l’anno prossimo. Anche il comune di Alezio ha voluto manifestare vicinanza e grande ammirazione: a nome del sindaco Andrea Barone e di tutta la comunità aletina, è stato inviato un omaggio floreale a Carmela con un biglietto di auguri.