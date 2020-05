Noi e la quarantena, ecco i vostro sguardo

Un galleria di scatti della vostra quarantena. Tutto in casa, dal fitness alla panificazione, dall’orto alle lezioni scolastiche. Ci avete regalato una carrellata di foto che hanno ben sintetizzato il vostro quotidiano fuori dall’ordinario. Ci avete detto cosa avete fatto, con chi siete stati e, più in generale, come avete passato questo periodo di lockdown, mostrando, per esempio, cosa si vedeva dalla vostra finestra o qual è stato il momento della giornata preferito o l’abitudine che più vi è mancata fino ad ora. Avete risposto come sempre in tanti e con grande efficacia alla chiamata di Nuovo Quotidiano di Puglia e al suo invito ad un nuovo momento di condivisione: il racconto di questa “maledetta primavera”, non con un testo ma con immagini. Proprio nel pieno del periodo di emergenza sanitaria e di distanziamento sociale è partito infatti il nuovo concorso fotografico organizzato dalla testata giornalistica pugliese, questa volta sul tema #Iorestoacasa. Avete partecipato numerosissimi. Ognuno ha avuto la possibilità di inviare fino a quattro scatti della propria quotidianità “casalinga” ai tempi del Covid-19. Le foto inviate, pubblicate sulla pagina web dedicata al contest, sono state sottoposte poi al giudizio dei lettori. Come i precedenti concorsi fotografici e video proposti “on line” dalla testata giornalistica pugliese, anche #Iorestoacasa si è suddiviso in due fasi, una di raccolta e pubblicazione dei degli scatti, per 15 giorni, cioè dall’8 al 22 aprile, e l’altra di votazione degli stessi, dal 23 aprile al 7 maggio. Le foto più votate sono state pubblicate in un album digitale sfogliabile sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia. Le tre foto vincitrici, scelte tra le prime venti più votate, sono invece messe qui in bella mostra sul formato cartaceo di Nuovo Quotidiano di Puglia: a sceglierle, la redazione giornalistica della testata. A colpire nel segno sono stati gli scatti di Francesco, con il suo “Il tè cinese”, di Lucia Jessica con “Noi aspettiamo...con pazienza. Perla, 3 anni e le restrizioni da Covid 19” e di Paola con “Rabbia”.



Ultimo aggiornamento: 20:50

Tre immagini ben diverse, tutte ricche di significati, occasioni e umori di questa quarantena. Il tempo è dovuto scorrere diversamente in questi ultimi due mesi. Il contest ha dato occasione per guardarsi dentro e guardare l’altrui punto di vista. È stato un modo per sentirci tutti più vicini, pure con la strana Pasqua di mezzo. Tra chi si è allenato in casa, chi ha sperimentato nuove ricette in cucina, tra genitori diventati precettori e maestri in diretta web, tra concertisti in video chat e laboratori di creatività a distanza, tra discussioni sui decreti e sul futuro che ancora ci aspetta, tra psicosi o semplici preoccupazioni, c’è stata e c’è ancora un’Italia nuova da raccontare, senza dimenticare mascherine, guanti e disinfettanti alcolici sempre a portata di mano. Ci avete regalato una galleria di immagini che sintetizzano soprattutto la Puglia che raccontiamo ogni giorno. Il vostro è un altro importante tassello del nostro puzzle. Ecco perché all’orizzonte c’è un nuovo contest pronto ad essere lanciato. Sempre per voi lettori protagonisti. Il concorso è stato realizzato con la collaborazione di Co.M.Media srl, Quarta Caffè, Leo Shoes e Monteco.