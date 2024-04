Sparatoria a Taranto: quarantaduenne arrestato dalla Polizia per tentato omicidio

Risponde di tentato omicidio Vincenzo Ciaccia, il tarantino di 42 anni, arrestato nella serata di ieri dalla Polizia di Taranto in esecuzione di una ordinanza di custoda cautelare in carcere. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere dagli agenti della squadra Mobile, guidati dal dirigente Luigi Vessio. Il tarantino è ritenuto il responsabile del ferimento avvenuto nel rione Paolo VI a maggio dello scorso anno. In quell'occasione, il sicario esplose due colpi di pistola da distanza ravvicainata e ad altezza d'uomo. La vittima venne colpita al braccio da uno dei due proiettili.

Le indagini

Sul grave episodio scattarono subito le indagini da parte della Polizia.

Per prima cosa venne ascoltata la vittima che quella sera giunse in ospedale con la ferita di arma da fuoco al braccio, ma l'uomo non fu in grado di dare indicazioni sul responsabile del suo ferimento e sulle possibili motivazioni.

Sotto traccia, però, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il contesto in cui sarebbe maturato il dissidio e hanno individuato il presunto responsabile. Nella prima serata di ieri i poliziotti hanno eseguito il provvedimento disposto dal gip Alessandra Rita Romano su richiesta della procura. Vincenzo Ciaccia, che è difeso dagli avvocati Salvatore Maggio e Pasquale Blasi, nelle prossime ore comparirà dinanzi al gip per il consueto interrogatorio di garanzia.