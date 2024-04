Ucciso nel Foggiano nel 2022, la svolta dopo due anni: un arresto per concorso in omicidio

Svolta nell'omicidio di Maurizio Cologno, il 52enne di San Severo ucciso il 13 agosto del 2022 sul litorale di Marina di Lesina, nel Foggiano, con sei colpi di arma da fuoco all'esterno di un lido, tra la gente.

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Foggia su richiesta della procura, nei confronti di un uomo di San Severo di 44 anni accusato di concorso in omicidio con un soggetto non ancora identificato.

Stando alle indagini, il 44enne arrestato avrebbe partecipato al delitto in qualità di autista di una jeep renegade rubata, di cui sono stati ricostruiti gli spostamenti il giorno dell'omicidio, e che sarebbe stata utilizzata dai responsabili per recarsi sul luogo del delitto. Il 52enne ucciso era noto alle forze dell'ordine ma non risultò all'epoca inserito in alcuna organizzazione criminale strutturata.