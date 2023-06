Taranto, ferito a colpi di pistola nella notte al quartiere Tamburi: è in ospedale e sarà operato

Lo hanno ferito a colpi di pistola mentre si trovava in strada nel rione Tamburi di Taranto. Tre i proiettili che lo hanno centrato al gluteo e alle gambe. L'uomo è stato soccorso e condotto in ospedale, non è in pericolo di vita, ma deve essere sottoposto ad intervento chirurgico. Indagano i carabinieri del nucleo investigativo sulla sparatoria avvenuta intorno a mezzanotte di ieri in via Masaccio, nel popoloso quartiere di Taranto. Sei i colpi esplosi in rapida successione. Tre quelli andati a segno.

Il ferimento

Stando alle prime informazioni, la vittima, si tratta di un uomo di una quarantina d'anni, è stata avvicinata dal sicario mentre si trovava in strada in via Masaccio.

Il malintenzionato ha estratto la pistola e ha esploso sei colpi in rapida successione. Tre i proiettili di piccolo calibro che hanno centrato la vittima al gluteo e alle gambe. Il responsabile del ferimento si è subito dato alla fuga, mentre la vittima è stata soccorsa e condotta all'ospedale Santissima Annunziata.

Le indagini

Sul posto sono subito intervenuti i militari del nucleo investigativo e delle indagini scientifiche. Gli investigatori dei carabinieri hanno repertato alcuni bossoli e hanno acquisito le immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza. Elementi con i quali si punta a ricostruire la dinamica dell'episodio e a risalire al responsabile e alle motivazioni del ferimento.