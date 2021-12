Allarme per la scomparsa di un uomo di 51 anni

Da quasi 24 ore non si hanno notizie di un uomo di 51 anni di Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi, giunto venerdì pomeriggio in provincia di Taranto per raccogliere funghi. L'allarme è stato lanciato da due amici, anche loro della cittadina brindisina, con la quale lo scomparso aveva organizzato la battuta nei boschi tra Crispiano e Massafra, in provincia di Taranto. I tre si sono divisi per raccogliere funghi e al momento di ripartire il 51enne non si è presentato nel posto convenuto.

La gita

I tre amici di Torre Santa Susanna ieri hanno scelto la zona del bosco di contrada "Pentima Rossa" per andare alla ricerca di funghi. All'inizio hanno battuto il bosco insieme, poi, però, hanno deciso di dividersi, convenendo di incontrarsi prima dell'imbrunire per fare rientro a casa. All'appuntamento, però, il 51enne non si è presentato. A quel punto i due compagni hanno contattato i familiari e hanno lanciato l'allarme.

Le ricerche

Dopo la segnalazione sono immediatamente partite le ricerche condotte dagli uomini dei Vigili del Fuoco e dai carabinieri. I vigili e i militari si sono divisi in diverse squadre e hanno ispezionato una larga parte della zona, ritenuta particolarmente impervia. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Ma dello scomparso, al momento, non è stata trovata alcuna traccia.