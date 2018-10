© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taranto si candida ad ospitare i Giochi del Mediterraneo del 2025. L’Amministrazione Comunale ha inviato al Coni la manifestazione di interesse alla candidatura della città. Si tratta di una manifestazione sportiva multidisciplinare di grandissima importanza organizzata sulla falsariga dei Giochi Olimpici, cui partecipano le nazioni che si affacciano sul mare Mediterraneo, più alcune nazioni dell’area mediterranea prive di accesso diretto al mare quali San Marino, Andorra, Repubblica di Macedonia e Serbia. «La manifestazione d’interesse costituisce il primo passo verso la candidatura - afferma l’assessore alla cultura, spettacolo ed eventi Fabiano Marti - che arriva al termine di un primo percorso cognitivo sugli impianti sportivi, diretto in prima persona dal Sindaco e condotto in stretta collaborazione con il vice sindaco Valentina Tilgher e l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Motolese. In primo luogo, stiamo provvedendo a mappare gli impianti presenti sul territorio per programmare, in base alle necessità richiesteci dagli organi competenti, gli interventi necessari all’adeguamento delle strutture. In seguito provvederemo ad effettuare gli interventi programmati».