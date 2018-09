Scontro sulla statale, un morto e un ferito grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un morto e un ferito grave. Questo il drammatico bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, sulla statale che collega Taranto a Bari.Per cause in corso di accertamento, all'altezza dello svincolo di Massafra, due mezzi si sono scontrati. Nel terrificante impatto ha perso la vita una persona. Sul posto sono piombati gli agenti della Stradale, i vigili del Fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. I sanitari hanno constatato il decesso di una delle persone coinvolte, ed hanno trasportato in ospedale un ferito in gravi condizioni.