Rapina l'iphone 8 a un 13enne, arrestato extracomunitario

Fingendo di chiedere l'elemosina, ha rapinato l'Iphone 8 a un ragazzino di 13 annima è stato successivamente individuato e arrestato dai carabinieri di Massafra. Si tratta di un 28enne marocchino, Hamza Guermellou, da anni residente in Italia. I militari, a seguito di una richiesta d'intervento al 112, sono intervenuti nella periferia di Massafra e hanno appreso che l'extracomunitario, dopo essersi impossessato del telefonino, era fuggito a piedi. È stato poi inseguito da un gruppo di ragazzi,tra cui la vittima, che ha cercato di riprendersi il cellulare ma è stata colpita con un pugno alla testa.I carabinieri in breve tempo hanno localizzato il giovane marocchino anche grazie al segnale gps del telefono della vittima. Il 28enne, che nel frattempo si era nascosto nella fitta vegetazione a ridosso della gravina, è stato bloccato e condotto in caserma dove è stato riconosciuto dalla vittima e dai suoi amici come il responsabile della rapina. Durante l'ispezione dei luoghi è stato trovato il telefono cellulare che è stato restituito alla giovane vittima.