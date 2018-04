Palpeggia e aggredisce una minorenne i passanti urlano e lo fanno arrestare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ha aggredita e l'ha palpeggiata. Se l'è vista brutta una ragazza di diciassette anni in strada a Taranto. I fatti in via Falanto. Le urla della vittima, fortunatamente, sono state udite da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme. Così il malintenzionato è stato intercettato dagli agenti della Squadra Volante prima di riuscire ad andare avanti nel suo progetto. In trappola uno straniero richiedente asilo e ospite in città di una struttura dedicata ai migranti. L’uomo, un 21enne proveniente dalla Nuova Guinea, è stato arrestato dai poliziotti con le contestazioni di violenza sessuale, minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.La ragazza stava passeggiando quando è stata avvicinata dal giovane straniero. Lui ha tentato di agganciarla prima a parole. Ma quando ha visto che la ragazza non era interessata alle sue attenzioni è passato direttamente all’azione. Ha atteso di trovarsi in un tratto di strada in apparenza più isolato ed è partito all’assalto, allungando le mani sulla malcapitata. La tarantina si è difesa con tutte le sue forze ed ha cominciato ad urlare a squarciagola. Così i passanti hanno lanciato l'allame fino all'arrivo degli agenti.