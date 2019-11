Pesca con le bombe, cinque arresti

Ultimo aggiornamento: 13:29

Si erano specializzati nella pesca di frodo con l'utilizzo di esplosivi. Alla fine, però, loro sono finiti nella rete della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto . Cinque tarantini, infatti, sono stati arrestati e collocati agli arresti domiciliari in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip su richiesta della Procura di Taranto.I provvedimenti sono il punto di arrivo di una lunga e articolata attività di indagine partita dopo il ritrovamento di sette chili di esplosivo sui moli della città vecchia di Taranto . Quello si è rivelato il primo passo dell'inchiesta, battezzata "Tritone", con la quale i militari della Capitaneria e della Finanza hanno inquadrato una organizzazione dedita alla pesca di frodo.Agli indagati vengono contestati i reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale”, per aver alterato in modo significativo e misurabile l’equilibrio di un ecosistema ricco e complesso come il Mar Piccolo di Taranto. Uno solo degli inquisiti risponde anche dell'accusa di di spaccio di sostanza stupefacente perché trovato in possesso di droga nel corso delle operazioni.