Fuochi d'artificio in pieno centro tra turisti e residenti: l'allarme a Porto Cesareo. E torna alla mente il caso "bombe carta"

Fuochi d'artificio nel pieno centro di Porto Cesareo, in piazza Colombo, domenica sera. Tra i tanti turisti e residenti a passeggio, poco dopo l'ora di cena un improvvisato e artigianale show pirotecnico, dovuto probabilmente a un compleanno o a una festa. Il tutto senza conseguenze, ma con un bello spavento per diversi cittadini che erano in zona. La denuncia arriva proprio da chi in questi giorni soggiorna nel meraviglioso comune sul mare.

Le bombe carta

E a Porto Cesareo già qualche tempo fa era scoppiato il caso di un uomo che avrebbe più volte lasciato esplodere delle bombe carta in vari punti della città, in piena notte.

Per puro e semplice divertimento, senza nessun altro fine. Il caso, a marzo scorso denunciato dal giornalista Gianni Ippoliti, romano ma salentino d'adozione, era finito anche alla Rai. «Ma quanto gli costerà questo divertimento? È economicamente sostenibile?», il commento sarcastico dello showman.