Un amo nelle polpette di polpo, donna finisce in ospedale

Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello che doveva essere un piacevole pranzo in famiglia, in un ristorante di, si è trasformato in un incubo per una donna di Lecce, che dopo cena è finita direttamente al Vito Fazzi di Lecce.Causa di tutti guai, un affilato amo da pesca rimasto nascosto tra i tentacoli di un polpo andato a finire nelle polpette servite a contorno di un antipasto di mare. A salvare la donna il fatto che l'amo si sia conficcato nell’esofago invece di finire nell'apparato digerente, richiedendo un'operazione chirurgica. A tradire l'accaduto sono stati la febbre alta e i forti dolori al collo.Quando l’esame radiologico poi ha individuato la causa dei malesseri, i sanitari leccesi hanno proceduto con immediatezza di intervenire chirurgicamente. Ora la donna è fuori pericolo ed è costantemente monitorata nel reparto di terapia intensiva post operatoria del nosocomio leccese.