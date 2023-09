Incendio in un cantiere edile, intossicata una persona

Una persona è rimasta intossicata a causa di un incendio divampato in un cantiere edile di Taranto. Le fiamme si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, nel cantiere aperto per la ristrutturazione di un palazzo nella zona Taranto 2. Dopo l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e una ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso un uomo rimasto intossicato dal fumo e l'hanno condotto in ospedale.

Il rogo

A quanto si è appreso avrebbero preso fuoco i pannelli che gli operai stavano sistemando sulla facciata di un edificio di 10 piani. È bastata una scintilla per alimentare le fiamme che hanno generato anche un denso fumo nero visibile a chilometri di distanza.

I dipendenti della ditta edile sono riusciti a mettersi al riparo. L'incendio. come si è detto, è stato poi domato dai vigili del fuoco intervenuti dopo poco dalla vicina sede del comando provinciale. Una persona, come detto, ha avvertito sintomi di intossicazione ed è stata trasportata all'ospedale al SS. Annunziata dagli operatori del 118. Sul posto anche il personale dello Spesal per verificare il rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere.