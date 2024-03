Salento, incidente sul lavoro nel cantiere edile: operaio 62enne cade da 3 metri, ferito gravemente

Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile a Martano. Gravemente ferito, a seguito di una caduta da un'altezza di oltre 3 metri, un operaio di 62 anni, S.S. le sue iniziali.

L'incidente si è verificato intorno alle 7.30. L'operaio, per cause in fase di accertamento, è precipitato violentemente a terra.

L'allarme

L'allarme per i soccorsi è stato lanciato dai colleghi dell'uomo. In breve sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in codice rosso il ferito in ospedale a Lecce. Il 62enne, intubato in pronto soccorso, è stato trasferito nel reparto di rianimazione.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal, per i rilievi sulle cause della caduta e le verifiche sulla sicurezza del cantiere.