L'hamburger in salsa salentina. Il "Cantiere" approda negli Usa

Portare l'hamburger da Lecce a New York. Sembra quasi una sfida impossibile, come se un americano decidesse di aprire una pizzeria in Italia, ma dietro questa impresa eccezionale, c'è la voglia, la passione e l'impegno di due fratelli che hanno scelto di provare a vivere il sogno americano. Nel corso della giornata di giovedì il Cantiere Hambirreria, hamburgeria italiana dalle atmosfere industrial-chic e con una storia che parte dal sud Italia nel 2017, dopo aver letteralmente stupito Milano, è pronto a portare una ventata di food made in Italy tra le strade di New York.

Il locale nel cuore di Manhattan

Arriva non in un quartiere qualsiasi, ma a Manhattan, più esattamente nel residenziale e raffinatissimo quartiere di Soho, che rappresenta una delle mete più importanti dello shopping, soprattutto per i visitatori, con boutique di stilisti di livello internazionale, negozi di alta moda e gallerie d'arte esclusive. Gli eleganti edifici con facciate in ghisa e le strade lastricate contribuiscono a creare un'atmosfera suggestiva molto apprezzata dagli avventori alla moda che frequentano i ristoranti esclusivi e i locali notturni della zona, in questo contesto si incastra alla perfezione il Cantiere che ha già portato alcune novità proprio tra le vie di uno dei quartieri più affascinanti della grande mela.

Hamburger gourmet con ingredienti della filiera italiana e questo il motto con cui arriva tra i colossi della ristorazione, con la voglia di conoscere che anche il panino, da gusto italiano, in salsa salentina, può avere un sapore differente che può essere apprezzato anche dall'altra parte dell'oceano. Il Cantiere apre a New York rendendo quella intuizione - nata a Lecce nel 2017 e sviluppata poi anche a Milano nel 2019 - finalmente internazionale. Una scelta fatta per far conoscere oltreoceano un angolo d’Italia capace di stupire come solo la filiera italiana sa fare. Il Cantiere Hambirreria è un format nato e sviluppato dalla passione di due fratelli, Andrea e Daniele, che nel 2017, dopo un viaggio-ispirazione a New York, decidono di investire tempo ed energie in questo progetto ambizioso per la città, rivoluzionando la visione di hamburgeria e diventando punto di intrattenimento per la nightlife. Quella dei fratelli Vetrugno è una storia però legata da sempre alla ristorazione, la loro famiglia ha sempre lavorato in questo settore.

L'avventura a New York

Daniele però prima di tornare a quella che è a tutti gli effetti una passione di famiglia è stato un calciatore che ha calcato anche i campi di Serie C, con la maglia della Virtus Francavilla, ma nel corso della sua carriera ha giocato anche con il Brindisi, Nardò e Monopoli.

Appese le scarpette al chiodo ha scelto di lanciarsi in questa avventura che da New York, dove nasce il progetto, ritorna nella grande mela con i frutti di quella fantastica idea, che a Lecce e a Milano oramai è un marchio più che apprezzato e che spera di diveltarlo anche nella città delle mille luci. Dopo l'esperienza cosmopolita di Milano, ora, come un cerchio che si chiude, New York rappresenta la tappa dove poter misurare finalmente i propri sogni e portare ad un livello successivo le proprie ambizioni, alla stessa altezza dei grattacieli che rendono questa città così unica.

Nel corso di questi giorni non sono mancate le anteprime, sia per il popolo del web con i video di alcuni tra i più noti influencer come ad esempio Piero Armenti, del "Mio viaggio a New York", che è stato tra i primi a gustare e apprezzare la proposta culinaria pensata e realizzata dai fratelli Vetrugno. Non solo però il popolo del web però è stato accontentato perché nei giorni scorsi Daniele e Andrea sono scesi per strada, con una coppa di pittule generosissima, nel giorno della vigilia dell'immacolata, quando l'impasto fritto spopola sulle tavole leccesi, così ha fatto anche tra le vie di New York, dove si è fatto apprezzare da curiosi e passanti che per la prima volta hanno avuto la possibilità di assaggiare una delle pietanze tipiche della tradizione salentina, che grazie all'idea di questi due ragazzi è arrivata fino in America e che farà parte del menù, insieme ad alcuni cavalli di battaglia del Cantiere come l'impalcata, il fritto misto e la betoniera, di pane formaggio e salsiccia, uno dei piatti più gettonati e gustosi che si possono assaggiare nel locale di viale dell'Università, dove tutto è iniziato. Il Cantiere Hambirreria ha inaugurato la sua sede in 41, Kenmare Street ed è pronto a stupire anche negli USA, e diventare un punto di riferimento per la vita notturna con i prodotti e il sapore del Salento che come tutto ciò che proviene dall'Italia ha un grandissimo fascino sugli americani.