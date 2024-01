Parcheggio interrato, c’è la svolta: opere al via. Dopo 30 anni riapre il cantiere dell’incompiuta

È la più grande opera pubblica incompiuta della città di Trani. Adesso, dopo trent’anni dalla sua progettazione, si appresta a diventerà realtà. Sono iniziate oggi le attività di allestimento del cantiere che porterà al completamento del parcheggio interrato di piazza XX Settembre.

Il progetto



Il progetto iniziale risale agli anni Novanta, quando la Commissione straordinaria – che nel 1993 resse il Comune dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose - approvò l’opera perché considerata necessaria, anche al fine di regalare alla città, in un punto di riferimento quale lo spazio antistante la stazione ferroviaria, un luogo in cui assicurare un parcheggio decongestionando il centro cittadino.

Ora siamo ad un punto di svolta.

I fondi del Pnrr

L’ultimo aiuto è arrivato dal Pnrr, i cui fondi intercettati superano di poco il milione di euro, anche se la gara d’appalto al ribasso è stata aggiudicata per poco più di 900mila euro. Si tratta di un’area di circa sei mila metri quadrati, divisi fra primo e secondo livello. I lavori necessari a rendere fruibili i 160 posti auto riguardano la superficie interna ed esterna, oltre a opere di assestamento e accessibilità all’area da effettuarsi esclusivamente all’interno dello spazio.



Inevitabilmente, per via del lungo tempo trascorso nell’incuria, l’area necessita anche di altri interventi di messa in sicurezza: la vegetazione è incolta da anni, le rampe di accesso ricoperte di rifiuti. L’augurio è che l’intera piazza possa godere di maggior cura, una volta terminati i lavori e avviato il funzionamento della struttura.

