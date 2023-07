Incendio in un appartamento nella notte, evacuato un palazzo del centro

Un pauroso incendio è divampato la notte scorsa in un palazzo di via Cugini, nel centro di Taranto. Intorno alle 4 le fiamme si sono sviluppate all'interno di uno degli appartamenti dell'edificio e si sono velocemente propagate al resto dello stabile. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, e due volanti della Polizia. L'edificio è stato evacuato in via precauzionale. I sanitari del 118 hanno soccorso alcune persone che hanno inalato fumo. Fortunatamente tanta paura e nessuna conseguenza grave per le persone.

Il rogo

L'allarme è scattato poco dopo le 4 quando le fiamme si sono sviluppate in uno degli appartamenti.

In casa in quel momento non c'era nessuno e i vigili del Fuoco hanno dovuto sfondare la porta per aggredire l'origine dell'incendio che ha sviluppato alte lingue di fuoco e una nube di fumo nero. Le forze dell'ordine al loro arrivo hanno fatto uscire subito gli abitanti, tra loro anche famiglie con figli piccoli. Il rogo è stato domato e la normalità è stata ripristinata intorno alle 7 di questa mattina.

Gli accertamenti

Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco hanno avviato una serie di accertamenti per comprendere l'origine dell'incendio e verificare la staticità del palazzo. L'ipotesi più gettonata è quella dell'incendio come cosneguenza di un corto circuito dell'impianto elettrico dell'abitazione nella quale al momento del rogo non c'era nessuno.