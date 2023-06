Il trattore si ribalta dopo l'incidente, 18enne gravissimo in ospedale

E' rimasto schiacciato dal suo trattore. Ed ora è in gravissime condizioni nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La vittima è un ragazzo di soli 18 anni di Mottola. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 nella cittadina della provincia jonica. Il giovane è stato soccorso dal 118 ed è stato trasferito nell'ospedale del capolupogo dove è giunto in condizioni critiche. Ora è ricoverato in rianimazione.

L'incidente

Il grave incidente, stando alle prime informazioni, sarebbe avvenuto mentre il giovane stava manovrando il suo trattore in una contrada. Per cause in corso di accertamento, forse dopo l'impatto con una vettura, il mezzo sarebbe finito fuori strada e si è ribaltato travolgendo il 18enne.

Il malcapitato è rimasto schiacciato sotto il trattore riportando diversi traumi.

I soccorsi

Dopo l'allarme sul posto è arrivata l'ambulanza del 118. Il giovane è stato stabilizzato sul posto ed è stato condotto al pronto soccorso del nosocomio di Taranto in condizioni giudicate critiche. I sanitari hanno riscontrato diversi traumi. Il ragazzo è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.