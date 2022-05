Baby gang e violenza: pestano un 18enne per aver indossato una bandana

Il fenomeno delle baby gang torna a fare paura a Bitonto. Questa volta, la vittima è poco più che maggiorenne. Il movente dell’atto di violenza: l’aver indossato una semplice bandana. «È stato un massacro», hanno denunciato i parenti del ragazzo che è stato ricoverato in ospedale. Pare abbia subito un intervento per una frattura del setto nasale. Le percosse perpetrate da un gruppo di minori gli avrebbero causato anche traumi plurimi al volto. È questo l’epilogo di quanto accaduto martedì sera in pieno centro cittadino. Sul posto sono intervenuti una pattuglia di Carabinieri e gli operatori del 118.

I motivi del pestaggio

Hanno accerchiato la vittima in tre, due lo hanno bloccato e uno lo ha pestato. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine alla base del gesto il fatto che il maggiorenne indossava una bandana. «I colpevoli saranno identificati a breve. La zona è controllata da telecamere», ha dichiarato il sindaco Michele Abbaticchio. A Bitonto era già accaduto poco tempo fa un episodio simile: una 12enne picchiata selvaggiamente per un like su Instagram a un ragazzo, già nel "mirino" di una coetanea.