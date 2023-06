Spranga di ferro contro il finestrino del bus: è caccia ai vandali

Un gruppo di ragazzini ha scagliato ieri sera una spranga metallica contro un autobus dell'Amtab che stava percorrendo viale Europa, nel quartiere San Paolo a Bari, infrangendo uno dei finestrini del mezzo. A bordo c'erano pochi passeggeri e nessuno è rimasto ferito. A raccontare l'accaduto è stato il presidente dell' Amtab, Sabino Persichella, durante un programma tv in onda su Telebari questo pomeriggio.

Il racconto

«Alle 22.30 - ha raccontato Persichella - una baby gang già nota agli autisti è salita sul mezzo 53 in possesso di una spranga, erano su di giri, un atteggiamento a cui i nostri autisti sono già abituati.

Arrivati in viale Europa, i ragazzi sono scesi e appena l'autobus è ripartito hanno lanciato il palo contro il vetro, poi sono scappati». Il palo ha sfondato il vetro, finendo all'interno dell'autobus. «Se ci fosse stato qualcuno seduto in quel posto - ha continuato Persichella - non ne sarebbe uscito illeso. Per fortuna c'erano solo tre ragazze, sedute lontano». «È un atto delinquenziale, non chiamiamola ragazzata - ha concluso Persichella - non possiamo affidare ai nostri operatori il controllo di sicurezza e non possiamo più sottovalutare il problema».