La lite furibonda, poi tira fuori il coltello e colpisce al petto un ragazzo: è grave

Ultimo aggiornamento: 12:32

Al culmine di un litigio ha accoltellato al petto un 18enne e poi è fuggito rifugiandosi in una sala giochi: con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri un giovane di 28 anni di Massafra, cittadina ad una ventina di chilometri da Taranto La vittima, trasportata dal 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stata operata al polmone ed ora è ricoverata in prognosi riservata. A quanto si è appreso, non è in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta per strada. I militari hanno raccolto alcune testimonianze e rintracciato l'autore dell'accoltellamento, poi collocato ai domiciliari su disposizione del pm di turno Mariano Buccoliero.