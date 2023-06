Paura nel pomeriggio in pieno centro a Bitonto quando un'auto si è ribaltata lungo Via IV novembre, strada che costeggia la villa comunale.



Una Peugeot si è ribaltata improvvisamente mentre percorreva la strada, probabilmente per scansare un cane. Il conducente è stato condotto in ospedale: ha riportato alcune ferite, ma non corre pericolo. Il traffico è rimasto a lungo bloccato