Ragazzo di colore allontanato dal parcheggio del supermercato. Le proteste dei cittadini: «Aveva anche sventato una rapina»

Qualche tempo fa aveva sventato una rapina. Oggi Anthony, un ragazzo di colore che spesso sostava davanti all'ingresso dell'Eurospin di Oria, è stato allontanato dalla vigilanza del supermercato. Non può restare davanti alla porta d'ingresso. Lì, il ragazzo, chiedeva una mano ai clienti, qualche spicciolo, come spesso avviene. Ma assicurano i clienti abituali: senza mai pretendere nulla e sempre con fare molto gentile. Tanto che quando è stato allontanato c'è stata anche una sollevazione da parte dei clienti presenti in quel momento. E sui social nella piccola comunità brindisina non si parla d'altro.

A rendere nota la storia, per altro, è il consigliere regionale (di Francavilla Fontana) del Pd, Maurizio Bruno. «Qualche tempo fa sventò perfino una rapina. E un ragazzo racconta di quando, trovando il portafogli del padre a terra, lo cercò per restituirglielo. Oggi la vigilanza dell’Eurospin ha allontanato Anthony da quel parcheggio che era per lui praticamente tutto.

E senza che abbia fatto nulla. Lo hanno visto allontanarsi in lacrime sulla sua bici. E a nulla sono servite le proteste di alcuni clienti che provavano a spiegare che quel ragazzo non ha mai fatto nulla di male e non ha mai dato fastidio a nessuno», scrive Bruno sulla propria pagina Facebook.

«Dopo un'attenta valutazione della situazione e un confronto con il referente dell'esercizio territoriale, abbiamo appurato che ci sono state recenti modifiche nelle dinamiche aziendali che hanno portato all'inserimento di una realtà esterna che si occupa di vigilanza. Purtroppo, sembra che questa realtà abbia agito con eccessivo zelo e senza il giusto grado di umanità ed educazione, comportandosi in maniera inaccettabile nei tuoi confronti», la spiegazione di Cosimo Ferretti, sindaco di Oria. Il primo cittadino si rivolge direttamente al ragazzo: «Nel frattempo se non verrai richiamato da quello stesso esercizio che anche se indirettamente ti ha cacciato in malo modo, per formularti delle scuse formali e altrettanto eclatanti come la notizia che purtroppo abbiamo dovuto leggere su di te, a livello personale, faremo uno sciopero della spesa in quell'esercizio».