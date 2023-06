Rumore di spari, terrore tra i residenti in periferia: arrivano i poliziotti

Alcuni colpi di pistola sono stati sentiti nel pomeriggio da diverse persone a Foggia nella stessa zona in cui il 21 maggio scorso è stato ucciso il boss Salvatore Prencipe assassinato in viale Kennedy nel cuore del quartiere Cep alla periferia della città. Diverse sono state le chiamate al centralino delle forze dell'ordine per segnalare gli spari.

Le indagini

Sul posto è intervenuta la polizia. A quanto si apprende, al momento non sono stati ritrovati bossoli e non sono state segnalate persone ferite. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l'accaduto.