Un bus a fuoco in città: paura tra i passeggeri

Undell'Ataf, azienda del trasporto pubblico di, ha preso fuoco questa mattina sulla strada che conduce al Cara di Borgo Mezzanone. Le fiamme hanno distrutto il mezzo ma non si registrano feriti. A bordo, oltre al conducente, c'erano alcuni passeggeri che hanno notato il principio d'incendio nella parte posteriore del mezzo e dato l'allarme. L'autista ha così bloccato la marcia e aperto le porte del bus. Poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno proceduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. «Solo poche settimane fa - ha sottolineato Antonio Travisano, segretario generale della Filt Cgil di Foggia e Bat - abbiamo sollecitato l'azienda a sottoporre i mezzi a maggiori controlli. Il bus interessato dalle fiamme è uno tra i più vetusti del parco mezzi». Toccherà ora ai vigili del fuoco stabilire le cause che hanno provocato l'incendio.