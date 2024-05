Sei ragazzi pugliesi su 10 hanno problemi con la scuola: troppo stress e cattivi rapporti con insegnanti e compagni. Il report lancia l'allarme

Non è certamente il periodo più fortunato per la Puglia, e per la provincia di Bari in particolare, in chiave scandali. Il presunto giro di prostituzione minorile, scoperto nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Bari, dopo l'allarme lanciato dalla mamma di una delle teenager che sarebbero state coinvolte nella squallida vicenda, ha suscitato clamore. "Epicentro" attualmente rilevato sul capoluogo, ma sono conclamate le diramazioni in tutta la regione. Si tratta di fenomeni tipicamente territoriali? Impossibile crederci. Fenomeni sporadici? Difficile pensarlo. Di certo è che il mondo adolescenziale è attore protagonista. La scuola è un naturale supporto all'operato delle famiglie e contribuisce alla salute degli studenti favorendone esperienze positive.

L'inchiesta

Una recente indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, condotta sul territorio nazionale, mette a nudo il grado di stress accusato tra gli alunni di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni. Il dato emerso non è certo dei più confortanti. Circa il 60% del campione ha dichiarato di sentirsi abbastanza o molto stressato dagli impegni scolastici. Qualcuno sarà sorpreso dall'apprendere che in testa alla classifica compaiono alcune tra le regioni più ricche d'Italia. Con il 62,4% sono gli studenti veneti a dichiararsi maggiormente stressati, seguiti dai valdostani (62,1%) e dai laziali (61,6%). Anche in Lombardia ed Emilia Romagna superano il 60% degli intervistati quelli a dichiarare di essere stressati dalle classi. Chi risente meno del "problema" appaiono altoatesini e calabresi. La Punta dello Stivale è sotto il 50% (49% per l'esattezza), come l'estremità a nord (40,6%).

E la Puglia? Con il 58,6% che dichiara stress da impegni scolastici, il "Tacco" si colloca al dodicesimo posto della particolare classifica. Si tratta di numeri che, inutile dirlo, superano le medie internazionali e che, con la sola eccezione per la provincia autonoma di Trento, risultano in aumento rispetto a quelli che emersero dallo stesso studio effettuato per l'anno scolastico 2017/2018. La Puglia è tra le regioni italiane in cui si è rilevata la maggiore crescita di "malcontento" rispetto a quattro anni prima (le altre sono Piemonte, Sardegna e Molise).

La sensazione di stress percepito interessa più il sesso femminile che quello maschile e aumenta al crescere dell'età. Se gli undicenni maschi a dichiararsi stressati rappresentano il 45,6% della popolazione scolastica, i quindicenni sono il 60,2%. La forbice tra ragazzi e ragazze si amplia spropositatamente con l'avanzare dell'età. Le undicenni che accusano sensazione di stress sono il 47,7% ma a 15 anni le ragazze che denunciano la problematica diventano otto su dieci (78,1%). Fra 15enni, la media è del 70%.

Un dato allarmante. C'è a chi piace molto la vita da studente? Sì, ma si tratta quasi di mosche bianche. Dalla rilevazione emerge che gli adolescenti gradiscono poco la scuola. Indipendentemente dall'età, solo 1 ogni 8 ragazzi dichiara di apprezzare la scuola, con proporzioni maggiori nelle ragazze (13% contro il 10% dei maschi). Una piacevolezza che diminuisce crescendo l'età, fino ad essere dichiarata da 7 ragazze su 100 e dal 5,6% dei coetanei maschi. Anche in questo caso freccia in giù rispetto al 2017/2018 e sotto le medie internazionali.

Gli insegnanti devono essere delle figure di riferimento, ma così non sembra essere, almeno dal punto di vista degli allievi che, a 15 anni, percepiscono interesse nei loro confronti da parte dei docenti in appena 35,4 casi su 100.

Ma il senso di disagio forse emerge ancor più crudamente quando si parla di rapporti tra coetanei. Un quarto degli intervistati undicenni ed addirittura un terzo di tredicenni e quindicenni dichiara di non sentirsi accettato per "quello che è" dai compagni.