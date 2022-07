Ferito in strada con diverse coltellate, giallo a Taranto

Giallo a Taranto per il ferimento di un uomo ritrovato in strada ferito con diverse coltellate all'addome. La vittima, stando a quanto si è appreso, è stato trovato nel corso della scorsa notte da una pattuglia dei carabinieri in via Taranto, la strada che collegale Statte al capoluogo jonico. E' stato soccorso dal 118 e condotto in ospedale, dove è stato sottoposto a interventi chirurgico.

Le indagini

Il ferto è stato trovato in una zona isolata. L'uomo sarebbe stato ferito con diversi fendenti nel corso di un litigio con un conoscente. Sul grave episodio indagano gli investigatori dell'Arma che stanno scavando nella vita della vittima per decifrare il caso che potrebbe essere stato originato da dissapori di natura passionale.

L'operazione

Dopo essere arrivato all'ospedale Santissima Annunziata, il ferito è stato sottoposto a intervento chirurgico. Sulle sue condizioni i medici si sono riservati la prognosi.