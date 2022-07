Incidente stradale vicino al cimitero: in quattro si ribaltano con l'auto

Incidente stradale alle prime luci dell'alba a Lecce: un'auto con a bordo quattro ragazzi si è ribaltata in via San Nicola.

L'impatto

L'incidente è avvenuto intorno alle 05.35 in via San Nicola nei pressi del cimitero cittadino. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce per soccorrere il conducente dell'auto e gli occupanti che dopo l'impatto, per cause ancora tutte da definire, si è ribaltata.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.