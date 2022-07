Salento, accoltellato al petto mentre parcheggiava: 60enne in ospedale

Accoltellato al petto mentre parcheggiava: 60enne ricoverato in ospedale. Denunciato un 50enne di Ugento.

Cosa è successo

È ricoverato all'ospedale Panico di Tricase l'uomo che ieri sera, intorno alle 21, è stato accoltellato nei pressi della Torre di Torre Vado, marina del Sud Salento, mentre era intento a parcheggiare nella zona antistante il ristorante prospiciente alla torre.

Non sono ancora chiari i motivi dell'accaduto, secondo le prime ricostruzioni e le dichiarazioni di alcuni testimoni la vittima, un 60enne del posto, è stato seguito da un uomo che poco prima gli avrebbe intimato di fermarsi senza apparenti ragioni. La vittima avrebbe proseguito ignorando l'alt provocando così la reazione dell'uomo che a quel punto lo ha colpito, pare con un taglierino, vicino al cuore. Il pensionato 60enne era in compagnia della moglie e aveva parcheggiato per raggiungere un ristorante del luogo quando è stato aggredito.

Il pensionato è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale dove è ricoverato in Rianimazione.



Denunciato un 50enne di Ugento

A seguito delle testimonianze ascoltate e delle immagini delle telecamare acquisite, disseminata nell'are in cui è avvenuta l'aggressione, un 50enne di Ugento è stato denunciato in stato di libertà. Saranno le ulteriori indagini sull'accaduto a chiarire tutti gli aspetti della vicenda.