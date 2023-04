Droga shop in casa, arrestato dalla Polizia. In cassaforte 58.000 euro

Spacciava droga nella sua casa a giovani tossicodipendenti. E in cassaforte nascondeva un tesoretto di 58.000 euro. Alla sua porta, però, l'altro giorno hanno bussato i poliziotti della squadra Mobile della Polizia di Taranto. E per il presunto spacciatore sono scattate le manette, mentre sotto chiave sono finiti soldi e droga. In carcere un tarantino di 55 anni che ora dovrà difendersi dalla contestazione di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo

Durante un appostamento, i "Falchi" della Squadra Mobile hanno notato diversi giovani, conosciuti come consumatori di sostanze stupefacenti, nei pressi del palazzo in cui vive l'uomo, già condannato per reati in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno visto un giovane che, dopo aver citofonato al nominativo dell’uomo, è entrato nel palazzo e dopo pochi minuti è uscito frettolosamente. Il ragazzo è stato fermato e perquisito. Addosso aveva una dose di “cocaina” e 80 euro.

L'operazione

A quel punto i poliziotti hanno perquisito la casa del 55enne ed hanno trovato due bilancini di precisione digitale, 1085 euro in banconote di vario taglio, ritenuto il ricavato dell'attività di spaccio, 2 contenitori di plastica con dentro trenta grammi di marijuana, due involucri in pellicola trasparente con due etti di hashish e tre coltelli a serramanico sporchi di hashish. Il vero e proprio tesoro è stato rinvenuto in una cassaforte. All'interno sono stati trovati e sequestrati 58mila euro in contanti. Per il tarantino si sono aperte le porte del carcere.