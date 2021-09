Mega furto al The Space, ladri via con gli incassi del multisala

Furto questa notte al centro The Space di Surbo: ignoti hanno forzato la cassaforte di sicurezza portando via un bottino di circa 12mila euro, cifra è ancora in corso di quantificazione, in arrivo dalle casse del cinema.

L'ingresso dal retro

Il furto è stato messo a segno nel cuore della notte. I ladri sono entrati da un ingresso secondario, dove non c'erano telecamere di altre attività, mentre l'impianto della struttura era stato sapientemente disattivato, spostando le telecamere e poi disattivando le registrazioni dall'interno.

La modalità

Per aprire la cassaforte, i ladri hanno tagliato una lastra di acciaio molto spessa, quasi certamente servendosi di una flessibile. Per portare a termine il colpo hanno lavorato indisturbati in una fascia oraria compresa tra le due di notte e le cinque del mattino. Si tratta dell'ennesimo furto messo a segno nell'area commerciale di Surbo. L'ultimo in ordine di tempo interessò il negozio di abbigliamento Piazza Italia, all'interno della galleria commerciale Mongolfiera. Ma di mira era stato preso anche il McDonald's.