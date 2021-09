Furto nella notte alla Decathlon: forzano l'ingresso e fuggono con il denaro in cassaforte

Furto nella notte alla Decathlon di Cavallino. Alle 00:25 i carabinieri della stazione locale e i vigilantes della Cosmopol sono intervenuti nel parco commerciale del paese perché era scattato l’allarme dell'esercizio.

Una volta sul posto militari e vigilantes hanno scoperto che ignoti, forzando una porta posteriore della struttura, erano riusciti a penetrare all’interno del centro commerciale forzando la cassaforte e asportando il contante all'interno.

Il danno è ancora in corso di quantificazione. Un forto analogo, pochi giorni fa, si è verificato al Cinema The Space di Surbo. Anche in questo caso i ladri hanno avuto facile accesso alla strruttura forzando un ingresso e si sono impossessati del denaro in cassaforte.