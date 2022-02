Gallipoli, ladri in ospedale: sradicata la cassaforte. Oltre 15mila euro di bottino

Ladri di notte all'ospedale "Sacro Cuore" di Gallipoli, bottino ingente.

Il furto

Il furto in ospedale sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Questa mattina gli addetti alle pulizie si sarebbero accorti di una finestra sul retro rotta e di una stanza - quella dove era contenuta la cassaforte - messa a soqquadro. Il denaro, proveniente dal pagamento dei ticket da parte degli utenti, era contenuto all'interno della cassaforte dell'ufficio Cup del piano terra.

L'allarme

E' scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallipoli per effettuare i rilievi e avviare le indagini, che potranno avvalersi anche dei filmati delle telecamere della zona. Il bottino, ancora da quantificare con precisione, si aggira tra i 15mila e i 20mila euro. L'ufficio Cup è rimasto chiuso.

La porta scassinata

Il furto è stato scoperto alle 7 di oggi, all'inizio del turno di lavoro. I dipendenti dell’ufficio, che si trova al pianterreno dell’edificio hanno trovato la porta d’ingresso dell’ufficio forzata e un foro nella parete. I ladri, dopo essersi introdotti in ospedale da una zona retrostante dell’edificio, e aver scassinato l’uscio dell’ufficio Cup, hanno sdradicato la cassaforte per poi aprirla in un luogo lontano dall'ospedale.