Spaccio e furti nelle case, 14 inquisiti dopo le indagini della Polizia

Pagavano le dosi di droga, acquistate durante il lockdown, con il Pos di un mini market di Martina, in provincia di Taranto. Questo uno degli episodi inquadrati dalle indagini condotte dagli agenti della Polizia del commissariato della cittadina della valle d'Itria, definite nei giorni scorsi con la notifica di 14 avvisi di conclusione delle indagini preliminari, con valore di informazione di garanzia. Dodici indagati sono coinvolti in episodi di spaccio, mentre altri due rispondono di altrettanti episodi di furti in appartamento e di una rapina messa a a segno ai danni di un'anziana in una zona isolata di campagna.

La droga

Tra i destinatari delle comunicazioni giudiziarie anche il titolare di un piccolo market della cittadina che si sarebbe prestato a far effettuare il pagamento delle dosi di droga con il pos del negozio. Questo uno dei retroscena emersi dall'attività condotta dagli investigatori del commissariato di Polizia dal 2019 in poi. Tra gli episodi inquadrati anche la vendita a domicilio di droga durante il lockdown del 2020.

I furti

L'indagine dei poliziotti è partita nel dicembre del 2019 a seguito della denuncia di un furto in

appartamento. In quell'occasione i malviventi portarono via denaro in contanti, titoli bancari e monili di oro dall'abitazione di un'anziana. Un mese dopo la stessa donna venne rapinata in una zona isolata delle campagne di Crispiano. Indagando sui due episodi gli agenti hanno agganciato la posizione di uno degli indagati, coinvolti anche nel presunto giro di spaccio.