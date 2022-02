Droga nascosta tra capi di abbigliamento per un detenuto del carcere di Foggia. Arrestata un 27enne con l'accusa di spaccio

Ha tentato di far entrare in carcere della droga nascosta all'interno di pacchi di indumenti destinati ad un detenuto della casa circondariale. Ma è stata scoperta dai carabinieri ed è finita agli arresti domiciliari.

La consegna del pacco e i controlli

Nascondeva dosi di hashish all'interno di alcuni pacchi contenenti abbigliamento e destinati ad un detenuto del carcere di Foggia. Lo hanno accertato i carabinieri di Foggia che hanno arrestato (ai domiciliari) una giovane di 27 anni accusata di detenzione e spaccio aggravato e continuato di sostanze stupefacenti.

Pare che la donna spedisse ad un detenuto di Foggia pacchi contenenti indumenti all'interno dei quali nascondeva la droga. In particolare, i carabinieri hanno sequestrato un pacco all'interno del quale è stato scoperto un quantitativo di hashish, suddiviso in diversi involucri, da cui si sarebbero potute ricavare oltre 360 dosi. L'arresto della 27enne è stato fatto nell'ambito dell'operazione Alto Impatto eseguita nel Foggiano da agenti di polizia, carabinieri e Guardia di finanza e che ha portato all'arresto complessivo di dieci persone per vari reati.