Aggredisce il custode del condominio e la moglie, poi si scaglia contro i poliziotti: arrestata donna

Ancora un arresto da parte della Polizia. Il personale della Squadra Volante di Taranto è intervenuto in uno stabile del centro città dove era stata segnalata un’aggressione al custode di quel condominio. Sul posto gli agenti hanno incontrato la vittima che ha raccontato di essere stato aggredito senza un preciso motivo da una donna lì residente che ha inoltre strattonato violentemente per i capelli la sua consorte. Nelle fasi di ascolto delle parti offese, la donna ha fatto rientro a casa visibilmente agitata ed, incontrando i poliziotti, li ha minacciati ed offesi cercando insistentemente anche il contatto fisico. Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a riportare la calma e rendere innocua l’esagitata donna per poi accompagnarla negli uffici della Questura.



Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, la donna – una tarantina di 33 anni – è stata arresta perché presunta responsabile dei reati di oltraggio, violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e posta in regime degli arresti domiciliari.

